Yalı Çapkını Dizisi 101. Bölümde Bitiyor

DİZİDE FİNAL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yayınlandığı ilk bölümünden bu yana Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisi için sona gelinmiş durumda. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiren dizide yeni detaylar ortaya çıktı. OGM Pictures’ın en uzun süren yapımı olan Yalı Çapkını, 101. bölümde ekran serüvenini noktalamaya hazırlanıyor.

FINAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yalı Çapkını dizisi Ramazan Bayramı sonrası ekrana veda ediyor. 101. bölümde final yapacak olan dizinin başrol oyuncusu Ferit Korhan’ı canlandıran Mert Ramazan Demir, askere gideceği için sahnelerini birkaç gün önce tamamlıyor. Demir, yarın “Yalı Çapkını” için son kez kamera karşısına geçecek.