Yalın, Hadise, Mabel Matiz İptal

2025 YAZ KONSERLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Efes Antik Tiyatro’da 2025 yaz konserleri için heyecan başlarken, Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin ve Cem Adrian gibi popüler sanatçıların sahne alamayacağı iddiası, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yasağın ardında yatan sebepler merak konusu oldu.

TUBA KALÇIK’TAN BOMBA İDDİA

Sabah gazetesinin yazarı Tuba Kalçık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yakın kaynaklardan edindiği bilgileri aktardığı yazısında, konserlerin engellenmesinin nedeninin sanatçıların Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesi değil, sahne performanslarında LGBTİ+ bayrağı açmaları olduğunu ifade etti. Kalçık, “Olay kesinlikle siyasi değil, ahlaki değerlerle ilgili. Bazı sanatçılar konserlerinde LGBT bayrağı açmayı alışkanlık haline getirdi. Aileler çocuklarıyla bu konserlere katılıyor, bu durum rahatsızlık yaratıyor,” dedi.

TİMUR SOYKAN’DAN FARKLI BİR BAKIŞ

Gazeteci Timur Soykan ise konuya farklı bir perspektiften yaklaştı. Soykan, Bakanlığın antik kentlerdeki konserler için yazılı onay verse de fiili olarak engel çıkardığını belirtti. Bu sanatçıların, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için “kara listeye” alındığını ifade etti. Kalçık, bu iddiaları ise “algı operasyonu” şeklinde nitelendirerek, Bakanlık kaynaklarının konunun İmamoğlu ile bir ilgisinin olmadığını onayladığını açıkladı.