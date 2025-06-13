Yalın, Hadise, Mabel Matiz Konserleri İptal

2025 YAZ KONSERLERİ BAHAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Efes Antik Tiyatro’da 2025 yaz konserleri için geri sayım başlarken, Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin ve Cem Adrian gibi tanınmış sanatçıların sahne alamayacağı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu yasaklama hakkında ne gibi sebeplerin bulunduğu merak ediliyor.

TUBA KALÇIK’IN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, yazısında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yakın kaynaklara dayandırarak konserlerin engellenmesinin sebebinin sanatçıların Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesi değil, sahne performanslarında LGBTİ+ bayrağı açmaları olduğunu öne sürdü. Kalçık, “Olay kesinlikle siyasi değil, ahlaki değerlerle ilgili. Bazı sanatçılar konserlerinde LGBT bayrağı açmayı alışkanlık haline getirdi. Aileler çocuklarıyla bu konserlere katılıyor, bu durum rahatsızlık yaratıyor,” şeklinde konuştu.

TİMUR SOYKAN’DAN FARKLI İDDİALAR

Gazeteci Timur Soykan ise durumla ilgili başka bir bakış açısı sundu. Soykan, Bakanlığın antik kentlerdeki konserler için yazılı onay verse de aslında bu sanatçılara engel çıkardığını ileri sürdü. İddialarına göre, bu sanatçılar İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için “kara listeye” alındı. Kalçık, bu iddiaları “algı operasyonu” olarak değerlendirerek, Bakanlık kaynaklarının konunun İmamoğlu ile bağlantısının olmadığını doğruladığını belirtti.