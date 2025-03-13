Gündem

Yalova’da Feribot Kazası: Yaralılar Tedavi Edildi

yalova-da-feribot-kazasi-yaralilar-tedavi-edildi

FERİBOTUN ÇARPTIĞI OLAY

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne ait feribot, dümeninin kilitlenmesi nedeniyle Yalova İskelesi’ne çarptı. İDO’ya bağlı olan Yavuz Sultan Selim Feribotu, Yenikapı-Yalova seferi sırasında bu talihsiz kaza ile karşılaştı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralar aldı, ayrıca feribot ve içindeki araçlarda da hasar meydana geldi.

SAĞLIK DURUMU VE HASAR TESPİTİ

Olay sonrasında, hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı yolcular ayakta tedavi edildi. Şu an için sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Feribottaki hasar tespit çalışmaları ise iskeleye yanaşmasının ardından devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Müfettişler Sokak Hayvanları İçin Görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanları için 81 ile müfettiş gönderildiğini ve incelemelerin 14 gün boyunca süreceğini belirtti.
Medya

Sekiz Yayıncıdan Google’a Tepki: Ambargoyu Reddetiyoruz

Google'ın algoritma güncellemesi, bağımsız haber sitelerinin trafiğini olumsuz etkiledi. Sekiz yayıncı, bu durumu protesto etmek için açık mektup yayınladı. F5 Haber de zorluklarla karşılaşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.