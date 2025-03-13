Yalova’da Feribot Kazası: Yaralılar Tedavi Edildi

FERİBOTUN ÇARPTIĞI OLAY

İstanbul Deniz Otobüsleri’ne ait feribot, dümeninin kilitlenmesi nedeniyle Yalova İskelesi’ne çarptı. İDO’ya bağlı olan Yavuz Sultan Selim Feribotu, Yenikapı-Yalova seferi sırasında bu talihsiz kaza ile karşılaştı. Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralar aldı, ayrıca feribot ve içindeki araçlarda da hasar meydana geldi.

SAĞLIK DURUMU VE HASAR TESPİTİ

Olay sonrasında, hemen olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı yolcular ayakta tedavi edildi. Şu an için sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Feribottaki hasar tespit çalışmaları ise iskeleye yanaşmasının ardından devam ediyor.