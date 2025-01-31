Yalova’da Kimyasal Şüphesiyle Su Kesintisi

GECE SAATLERİNDE SULAR KESİLDİ

Yalova’da 29 Ocak tarihinde gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları, suda köpüklenme tespit etti. Bu durumda il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme sürecini başlattı. Ayrıca jandarma ekipleri, kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılması ihtimalini değerlendirip çalışma yürüttü.

SULAR 24 SAAT BOYUNCA KESİLDİ

Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük, cep telefonu kameralarına yansırken, arıtma tesisindeki 15 bin litre su, önlem amaçlı tahliye edildi. Bu kapsamda il genelinde 24 saat boyunca sular kesildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yürütülen ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk olmadığı belirlendi. Şehir genelinde 24 saat sonrasında su akışına yeniden başlandı.