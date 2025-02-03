Yalova’da Şebeke Suyu Araştırması Sonuçlandı

Yalova’da, şebeke suyuna köpük artırıcı bir temizlik malzemesinin atıldığı tespit edildi. Yalova Valiliği, Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenmeye neden olan madde ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada, “İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada, dereye suyun köpürmesine neden olan maddenin (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı olarak kullanılan bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatıyla gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

KÖPÜKLENME NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

Yalova’da, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kadıköy ve Kurtköy Derivasyonu’nda 29 Ocak Çarşamba akşamı meydana gelen köpüklenme nedeniyle şehirde 24 saat su kesintisi yaşandı. Hatlarda yapılan temizliğin ardından suyun verilmesine yeniden başlandı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği yönündeki iddialar doğrultusunda başlatılan soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ve eski belediye çalışanları S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alındı. Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A., “içilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.