Yalova’da Su Kesintisi ve İncelemeler Başladı

YEŞİL KÖRFEZ SU BİRLİĞİ’NDEN SULARA MÜDAHALE

Yalova’da gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları, suyun köpüklenmesi durumu ile karşılaştı. Bu gelişme üzerine il genelinde su kesintisi başladı. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizlik çalışmaları da hızla başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak incelemelere başladı. Jandarma ekipleri ise, şehrin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılması ihtimalini değerlendirip çalışmalarına yön verdi.

ZİYARETÇİLERİ BİLGİLENDİRME

Arıtma tesisinden baraja yönelen bölümde meydana gelen köpük olayı, cep telefonları ile görüntülendi. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok” dedi.