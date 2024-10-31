“Yalova’da Yangın: İki Kişi Hayatını Kaybetti”

MARMARA DENİZİ’NDE YANGIN

Marmara Denizi’ndeki Sedef Adası açıklarında Yalova’dan Bulgaristan’a giden Panama bandıralı FG SEVIL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın olayı sonrası Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-4 hızlı tahliye botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörleri, yangına müdahale etmek için olay yerine ulaştı.

KAZAZEDELER VE MÜDAHALE SÜRECİ

Gemide toplamda 17 personel ve 8 tersane işçisi bulunuyordu. Çıkan yangında Hüseyin Aydemir ile Gökhan Kan hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Ayrıca, yangından zarar gören geminin Kartal Demirleme Sahası’na çekileceği bilgisi edinildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Yalova’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir” denildi.