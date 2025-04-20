yamanevler-mahallesi-nde-kaza-meydana-geldi

KAZA MÜDAHALESİ

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde, Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu üzerinde bulunan Yamanevler Mahallesi’nde dikkati çeken bir kaza yaşandı. 34 HYV 960 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü A.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçüksu Kavşağı’ndaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda, bariyer aracın ön kısmından geçerek arka kapısından dışarı çıktı.

Kaza sonrasında, araç içinde sıkışan sürücü A.C. ve yolcu, olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle, bariyere saplanan araç uzun bir çabanın ardından iş makineleri aracılığıyla yerinden kaldırıldı. Olay anında, bölgedeki yol bir süre trafiğe kapalı kaldı ve bu durum yoğunluk oluşturdu.