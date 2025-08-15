Yangın, Avcılar’daki Atölyede Patlak Verdi

YANGININ ÇIKIŞ YERİ VE ZAMANI

Yangın, saat 03.30 sularında Yeşilkent Mahallesi G-642 Sokak’ta bulunan, 4 katlı binanın giriş katındaki çorap üretimi yapılan tekstil atölyesinin deposunda meydana geldi. İş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI

Alevler, kısa sürede tüm atölyeyi sararken, apartman sakinleri hızla tahliye edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenliği sağladı ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır durumda bekledi. İtfaiye ekiplerinin etkili çalışması sonucunda yangın, kısa bir süre içinde söndürüldü.

HASAR VE İNCELEME ÇALIŞMALARI

Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken, binanın dış cephesinde de ciddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.