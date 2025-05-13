Yangın Cikcilli Mahallesi’nde Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Yangın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne ait Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak’taki arazide üç farklı noktada ortaya çıktı. Vatandaşların dumanları fark ederek yaptığı ihbar sonucunda, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

EkipLERİN MÜDAHALESİ VE SONUCU

Yerleşim alanlarına yakın yerde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa bir süre içinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının yaklaşık bir dönüm alanı etkilediği ifade edildi.

İNCELEME VE GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

Olayla ilgili olarak inceleme başlatan polis ekipleri, yangını çıkardığı belirtilen bir kişiyi gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.