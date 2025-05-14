Yangın Esnasında Korkunç Detaylar Belirlendi! İtfaiyeci Baba, Veterinere Ağır İlaç İstemiş

Olayla İlgili İfadeler Ortaya Çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında meydana gelen yangında boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan itfaiye eri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan nişanlısının ifadeleri gün ışığına çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu itfaiye eri Turgay Gezgin’in savcılıktaki ifadesi dikkat çekti. Gezgin, daha önce eşiyle ayrılma kararı aldıklarını ancak ailelerin müdahalesiyle tekrar bir araya geldiklerini ifade etti. Gece dışarıda alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirten Gezgin, olay gecesi balkonda olduğunu, eşinin ise salonda bulunduğunu aktardı.

Doğal Gaz Kokusuna İtirazı

Gezgin, eşinin kendisine saat 03:30 sularında doğal gaz kokusu konusunda mesaj attığını, hemen ardından boruları kontrol ettiğini fakat herhangi bir koku almadığını söyledi. Daha önce bir tadilat geçirdiklerini belirten Gezgin, bu konuda endişesinin olmadığını vurguladı. Olay gecesi, eşinin sahur hazırlığı yapmak üzere mutfağa geçtiği sırada kendisinin evden çıktığını ifade etti. İtfaiyeye gitmeden evde ceketini almak üzere dönmek istediğini ve dış kapıyı açtığını kaydetti. “Montumu alarak tekrar dışarı çıktım, herhangi bir kokuyla karşılaşmadım” dedi.

İfadesinde Çelişki

Savcılığın sorularına yanıt veren Gezgin, daha önce verdiği ifadelerdeki zamanlamalarla ilgili çelişki olduğu yönündeki eleştirileri kabul etti. “Zaman konusunda yanlış hatırlamış olabilirim” deyip durumu anlaştığını belirtti. Ayrıca, olay öncesinde kendisine “kötü şeyler olacak” şeklinde mesaj atan nişanlısı F.T. ile aralarındaki konuşmaları da hatırladı. Boşanmanın yanı sıra olayların gelişimi hakkında endişeleri olduğunu ifade eden Gezgin, “Bu süreçteki hislerim dolayısıyla bazı şeyleri hissetmiş olabilirim” şeklinde konuştu.

F.T.’nin İfadesi ve Şüpheleri

F.T., olay sonrası Gezgin’in çocuklarının öldüğüne inanmadığını söylediğini öne sürdü. Evlilik süreci öncesinde Gezgin’in kaygılarından bahsettiğini vurgulayan F.T., “Benim içime kötü şeyler doğuyor” ifadesini hatırlatarak, olayın ardından kendisinden şüphelendiğini belirtti. “Görüşmek istemiyorum dedim ama ikna oldu” diyen F.T., bu süreçte her ne kadar yeniden bir araya gelmiş olsalar da yüksek bir şüphe taşıdığını açıkladı.

İlaç Kullanımında Anormallikler

Olaydan bir gün önce Turgay Gezgin’in “ağır uyku gerektiren ilaç” talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin otopsi raporunda, anne Fatma Gezgin ile iki çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu kaydedildi fakat detaylı incelemeler için alınan numuneler İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın meydana geldiği gün, 18 Mart’ta, Turgay Gezgin’in evinde çıkan yangında eşi ve çocukları hayatını kaybetmişti. Gezgin o esnada evde değildi ve duruma ilişkin olarak gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.