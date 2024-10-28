Yangın Faciasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

YANGINDA İKİ CAN KAYBI YAŞANDI

Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi’nde Suriye uyruklu altı inşaat işçisinin ikamet ettiği iki katlı yarı ahşap bir evde, sabah saat 07.30 civarında elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangın meydana geldi. Olayın haber edilmesi üzerine, bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde evde bulunan A.R. ve S.R.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayda yaralanan O.R., M.E.A., M.İ. ve İ.İ. ise hastaneye kaldırıldı. O.R.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yangın ile ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.