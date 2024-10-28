More
Gündem

Yangın Faciasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

yangin-faciasinda-2-isci-hayatini-kaybetti

YANGINDA İKİ CAN KAYBI YAŞANDI

Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi’nde Suriye uyruklu altı inşaat işçisinin ikamet ettiği iki katlı yarı ahşap bir evde, sabah saat 07.30 civarında elektrik kontağından çıktığı düşünülen bir yangın meydana geldi. Olayın haber edilmesi üzerine, bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde evde bulunan A.R. ve S.R.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayda yaralanan O.R., M.E.A., M.İ. ve İ.İ. ise hastaneye kaldırıldı. O.R.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yangın ile ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.