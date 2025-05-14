Yangın Faciasında Korkutucu Detaylar Ortaya Çıktı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde Yangın Olayı Üzerine İfadeler Ortaya Çıktı

Nazilli’de mart ayında meydana gelen ve boşanma aşamasındaki eşinin yanı sıra iki çocuğunun hayatını kaybetmesine neden olan yangınla alakalı olarak tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin ile nişanlısı F.T.’nin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Turgay Gezgin’in savcılıkta yaptığı açıklamalarda, eşiyle daha önce bir ayrılık kararı aldıklarını ancak ailelerin müdahalesiyle barıştıklarını belirterek, ilişkilerinin yeniden bozulduğunu ifade etti. Geceleri alkol aldığını ve eve pek uğramadığını anlatan Gezgin, o gece balkonda bulunduğunu ve eşinin salonda bulunduğunu kaydetti.

Doğal Gaz Kokusu Mesajına Tepkisi

Gezgin, eşinin kendisine WhatsApp üzerinden saat 03:30 sıralarında doğal gaz kokusuyla alakalı bir mesaj göndermesinin ardından doğal gaz borularını kontrol ettiğini ancak hiçbir koku almadığını vurguladı. “10-15 gün önce tadilat yaptırmıştık, ama herhangi bir koku hissetmedim,” diyen Gezgin, oruç tuttuğu için mutfağa geçen eşinin hazırlık yaparken, kendisinin de üzerini değiştirdikten sonra itfaiyeye gitmek üzere evden çıktığını belirtti.

Evde Bulunduğu Zamanı Sorguladı

Olayın ardından eve geri döndüğünde, montunu almak için dış kapıyı açamadığını söyleyen Gezgin, kapıyı çalmasına rağmen kimse tarafından cevap alamadığını ve komşusunun da yanından geçerken başka bir durumla ilgili çıkıp gittiğini anlattı. Savcılığın, üzerindeki çelişkili ifadeler hakkında yönelttiği soruya Gezgin, “Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok. Her yerde kamera var, hatırlamamış olabilirim,” şeklinde yanıt verdi.

Nişanlısından Gelen Şüpheli Mesajlar

Olaydan önce nişanlısı F.T.’nin kendisine “kötü şeyler olacak” mesajı attığını belirten Gezgin, boşanma konusunu da tartıştıklarını ve daha önce konuştuklarını ifade etti. F.T. ise, olaydan önceki süreçte Gezgin’in kendisine bazı endişelere dair sözler söylediğini belirtirken, daha önceki mesajlarına dikkat çekti. F.T., “Olayın hemen öncesinde bu sözlerin ardından şüphelenmeye başladım. Kendisinden şüphe duydum,” ifadesini kullandı.

Ağır İlaç Talebi ve Otopsi Sonuçları

Gezgin’in olaydan bir gün önce bir veterinerden “ağır uyku gerektiren ilaç” istemesi dikkat çekti. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan otopsi raporunda, anne ve iki çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu bilgisi yer aldı. Ancak detaylı otopsi numunelerine ilişkin incelemenin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ifade edildi. Yangının çıkış nedeni ve olayın tüm ayrıntıları halen inceleniyor.