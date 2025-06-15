Yangın Hastaneye Sıçramadan Hastalar Tahliye Edildi

YANGININ PATLAK VERDİĞİ YER VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Konak ilçesindeki plastik fabrikasının deposunda, saat 17:00 sularında bir yangın meydana geldi. Yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, fabrikaya sıçradı. Bu olay üzerine 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale başlatıldı. Aliağa bölgesinden de 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye sevk edildi.

ÖZEL HASTANEDE ALINAN TEDBİRLER

Yangın sırasında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından gözlemlendi. Dumanlar, fabrikanın bitişiğinde bulunan özel bir hastaneye de ulaştı. Yoğun duman nedeniyle hastane tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri, yangının hastaneye sıçramaması için yoğun bir şekilde mücadele verdi. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 17.00 sularında hastanemizin yakınında bulunan bir depolama alanında yangın çıkmıştır. Yangın, hastanemiz kaynaklı olmayıp alevlerin hastane binamıza sıçradığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Olayın ardından çok sayıda itfaiye ekibi hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedir. Herhangi bir riskin önüne geçebilmek adına, tamamen önleyici bir tedbir olarak hastalarımızın güvenli şekilde tahliyesi tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,” bilgisi verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YANGIN AÇIKLAMASI

Yangına ilişkin Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “İzmir Konak’taki özel bir hastanenin yanında çıkan yangın nedeniyle hastanede tedavi gören hiçbir hasta olumsuz etkilenmemiştir. Tedbiren tüm hastaların nakli gerçekleştirilmekte olup, hastalarımızın durumu ve yangının seyri yakından takip edilmektedir,” ifadeleri yer aldı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN MÜDAHALE DETAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, “16.57’de fabrikada ot yangını olduğuna dair ihbar alan ekipler adrese gittiğinde yangının depolarda olduğu belirlendi. 16 itfaiye aracı, park bahçeler ve İZSU ile ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri ile yangına müdahale ediliyor. Ayrıca Aliağa bölgesinden 7 arazöz, 3 tonajlı araç, 2 endüstriyel tipi yangın söndürücü araç ile 3 merdivenli araç bölgeye gönderildi. Ekipler yangının hastaneye sıçramaması için mücadele verdi. Yangının hastaneye sirayeti önlendi. Önlem amaçlı hastanedeki hastalar tahliye edildi. İZBAN seferlerinde ise kısa süre yaşanan sinyalizasyon sorunun çözüldüğü ve seferlerin normal şekilde devam ettiği bildirildi,” denildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları hâlâ devam ediyor.