Yangın, Kayseri OSB’deki Fabrikada Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ YETKİLİLER TARAFINDAN İNCELENİYOR

Yangın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17’nci Caddede gerçekleşti. Ahşap üretiminin yapıldığı bir fabrikanın silo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, hızla büyümeye başladı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sona erdikten sonra kontrol altına alındı.

İNCELME DEVAM EDİYOR

Yangının çıkarış nedenine dair başlatılan inceleme devam ediyor.