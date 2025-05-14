Yangın Olayında Korkunç Detaylar Ortaya Çıktı! İtfaiyeci Baba Veterinerden İlaç İstemiş

Olayın Gelişimi ve İfadelere Dair Detaylar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında bir evde meydana gelen yangında boşanma aşamasındaki eşinin ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin’in ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan nişanlısı F.T’nin ifadeleri gün yüzüne çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Gezgin’in savcılıktaki ifadelerinde, eşiyle ayrılma kararı aldıklarını fakat ailelerinin müdahalesiyle yeniden bir araya geldiklerini ve ilişkilerinin yeniden bozulduğunu aktardığı belirtildi. Gezgin, yaptığı açıklamada, geceleri alkol aldığını ve eve sık sık uğramadığını söyleyerek, “Olay gecesi balkonda ben, eşim ise salonda bulunuyordu.” dedi.

Doğal Gaz Uyarısını İhmal Etme Durumu

Gezgin, saat 03:30’da eşinin kendisine WhatsApp üzerinden doğal gaz kokusu olduğu yönünde bir mesaj attığını ifade etti. Mesajın ardından doğal gaz borularını kontrol ettiğini, herhangi bir koku almadığını belirtti. Eşinin oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçtiği sırada kendisinin evden çıktığını belirten Gezgin, “Evde olduğumda herhangi bir koku hissetmedim.” şeklinde konuştu. İtfaiyede bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkıp, evden montunu almak için tekrar geri döndüğünde, kapıyı açmadığını belirtti.

Mesajlaşmalar ve Aramalar Üzerine Açıklamalar

İtfaiyeye döndüğünde eşinin kendisine attığı mesajları gördüğünü fakat cevap vermediğini açıklayan Gezgin, eşiyle birkaç kez telefonla iletişim kurmaya çalıştığını, bu esnada çeşitli zorluklarla karşılaştığını açıkladı. Savcıyla yaptığı görüşmede, daha önceki beyanlarının çelişkili olduğunu hatırlatıldığında, “Yalan söyleme lüksüm yok.” diyerek, bellek yetersizliği olabileceğini kaydetti.

Nişanlısı F.T.’nin İfadeleri ve Şüpheler

F.T. ise olaydan sonra, Gezgin’in çocuklarının ölümüne inanmadığını söylediğini aktardı. 11 Mayıs’ta nişanlandıklarını belirten F.T., olaydan 10-15 gün önce Gezgin’in kendisine “İçime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak” dediğini aktardı. Boşanma konusundaki net ifadeleriyle birlikte, onunla görüşmek istemediğini, ancak konuşmalar sonucu tekrar ikna olduğunu belirtti. Olay sonrası güven hissetmediği konusundaki şüphelerinin devam ettiğini ifade etti.

Olayın ölüm nedenleri ve diğer bilgiler

Olayın gelişimi sırasında Gezgin’in bir gün önce bir veterinerden “ağır uyku gerektiren ilaç” istemiş olduğu öğrenildi. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin otopsi raporunda ise anne ve çocukların ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu, detaylı incelemenin yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi. Yangın 18 Mart’ta gerçekleşmiş ve Turgay Gezgin olay anında evde bulunmadığı dikkat çekti. Turgay Gezgin, olay sonucunda tutuklanırken, nişanlısı F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.