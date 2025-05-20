Yangın yüzünden kadın 8. kattan atladı

YANGIN NEDENİYLE YAŞANAN PANİK

Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki 11 katlı bir binanın 8’inci katında, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı ve kısa sürede daireyi sararak yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlıca belirtilen adrese yönlendirildi. Yangın anında içerde bulunan 37 yaşındaki E.D., alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

E.D.’nin itfaiyenin açtığı brandanın üzerine düştüğü ve ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerinde ilk yardım müdahalesi hemen yapıldıktan sonra, yaralı kadının hastaneye kaldırıldığı, durumunun ciddiyeti vurgulandı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.