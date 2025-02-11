Yangına Giden Su Tankeri Soruşturması Başlatıldı

VALİLİK YANGIN OLAYINI AÇIKLADI

Edirne Valiliği, 82 yaşındaki Fethiye Evren’in hayatını kaybettiği konutunda meydana gelen yangına müdahale eden su tankerinin polis tarafından durdurulduğuna dair iddialar üzerine açıklama yapıyor. Açıklamada, su tankerinin yangının yerinin öğrenilmesi amacıyla 37 saniye süreyle durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca, bu konuda görevli polisler hakkında da idari soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

YANGININ ÇIKTIĞI KÖYDE HIZLI MÜDAHALE

Dün, saat 02.30 sıralarında Edirne’nin merkeze bağlı Korucu köyünde Fethiye Evren’in oturduğu tek katlı evde yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla derhal jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale edip alevleri kontrol altına aldı. Kullanılamaz hale gelen evin içinde Evren’in cesedi bulundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, olay yerinde incelemelerde bulunarak Fethiye Evren’in ailesine başsağlığı diledi.

POLİS TARAFINDAN DURDURULMA AÇIKLAMASI

Edirne Valiliği, bazı basın yayın organlarında su tankerinin gece saatinde siren çaldığı sebebiyle polis tarafından durdurulduğu yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “10.02.2025 günü saat 02.35 sıralarında ilimiz Korucu köyünde meydana gelen olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede, olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, ikinci aracın ise takviye maksatlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından ‘yangının nerede olduğu’ öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtlarına göre, su tankerinin 37 saniye süreyle durdurulduğu tespit edilmiştir. Bu durumla ilgili olarak da görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.”