Yangınlara Müdahale Süresi 10 Dakikaya İnsin

YANGIN VE AFET MÜDAHALESİNDE YENİ DÜZENLEME

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu bir kanun teklifi ile, yangın ve benzeri afetlere maksimum 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Özdemir, teklifinin gerekçesinde; “21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi göz önüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ila 45 dakika arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalelerin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş olsaydı can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur” ifadelerine yer verdi.

MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKA OLACAK

Özdemir, sunduğu kanun teklifinde Avrupa, ABD ve Japonya’daki uygulamalara dikkati çekerek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale süresinin 10 dakikayı geçmeyecek şekilde konumlandığını belirtti. Özdemir, “Bu bağlamda, mevcut sisteme gerekli değişikliklerin entegre edilmesi, can kaybını önlemek açısından kritik bir önem taşıyor” diyerek, bu önerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.