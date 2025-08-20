Yanlış Alarm Yine Oldu! Deprem Ağı Uygulaması

DEPREM AĞI YANLIŞ ALARM VERDİ

Türkiye’deki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha yanlış alarm verme durumu sergiledi. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki bir depremi 4.7 olarak bildiren uygulama, bu sefer Balıkesir’de meydana gelen sarsıntıyı olduğundan daha büyük gösterdi.

BİNLERCE İNSAN UYKUSUNDAN UYANDI

AFAD verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Ancak Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntıyı 5.5 olarak kullanıcılara bildirdi. Telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli alarm, deprem merkezinden oldukça uzakta bulunan şehirlerde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.

KULLANICILARDAN DEPREM AĞI’NA TEPKİ VAR

Türkiye Gazetesi detaylarına göre, gerçek dışı bildirim sosyal medya platformlarında ve uygulamanın sohbet bölümünde büyük bir tepkiyle karşılandı. Kısa süre içerisinde 5 binden fazla kişi, yanlış alarm yüzünden yaşadıkları panik ve uykusuzlukla ilgili şikayetlerini paylaştı. Kullanıcılar, birbirinden farklı görüş ve düşüncelerle tepkilerini dile getirerek, “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen,” “Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık,” ve “Ortada hiçbir şey yokken gecenin ilerleyen saatlerinde öten uygulama insanı çileden çıkarır,” gibi ifadelerde bulundular.

YALANCI ÇOBAN BENZETMESİ

Birçok kullanıcı, uygulamanın güvenilirliğini kaybetmeye başladığını belirtti ve “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ile “yalancı çobana dönmek” ifadelerini kullanarak tepkilerini ifade etti.

12 HAZİRAN’DA DA BENZER HATA

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak bildirmiş ve bu durum binlerce kişiyi paniğe sürüklemişti. Kısa zaman içinde aynı hatanın tekrar etmesi, kullanıcıların güvenini sarsmaya devam ediyor.