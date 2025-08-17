Yanma Olayı, TIR 8 Kilometre Gitti

Olayın Başlangıcı

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a götürmek üzere yola çıkıyor. Ancak Samsun-Ankara karayolunda, TIR’ın dorsesi birden yanmaya başlıyor. Bu durumda sürücü, aracın frenleri tutmayınca, yanan TIR ile 8 kilometre boyunca ilerliyor. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar geçtiği yola dökülerek bir süre yanmaya devam ediyor.

Kaza ve Sonrası

TIR, aynı yönde ilerleyen Çetin Yıldırım yönetimindeki otomobil ile Bora Ulu idaresindeki kamyonete çarpıyor. TIR’ın dorsesinde yanan boyalar, kamyonetin de alev almasına yol açıyor. Kaza sonucunda yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.

Yangının Yayılması ve Ekiplerin Müdahalesi

Bariyerlere çarpan TIR’ın sürücüsü, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarıyor, ancak alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçrıyor. Araçlardaki ve çevredeki ağaçlık alandaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülüyor. Samsun-Ankara kara yolunda yaklaşık 2 saat boyunca ulaşım duruyor, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında yeniden başlatılıyor. Bu süreçte yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda bir araç kuyruğu oluşuyor.