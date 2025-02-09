Yapay Zeka Ekosistemine TRAI’nin Katkıları

2024 YILI YAPAY ZEKANIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLERİ İLE GEÇİYOR

2024 yılı yapay zekanın (YZ) küresel ve ulusal düzeyde belirgin bir dönüşüm sağladığı bir yıl olarak kaydedildi. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), bu süreçte önemli bir liderlik üstlenerek yapay zeka ekosistemini güçlendirip, birçok rekorla dolu bir seneyi geride bıraktı. Girişimci sayısı 400’e yaklaşırken, hem yerel hem de uluslararası düzeyde yapay zeka iş birlikleri artış gösterdi. Yüzlerce şirkete yapay zeka teknolojilerinin sunduğu potansiyel anlatıldı ve Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, ülkenin en büyük yapay zeka etkinliği olarak rekor katılımla gerçekleşti. TRAI’nin eğitim programlarıyla on binlerce kişiye ulaşılarak, toplumda ve iş dünyasında yapay zeka bilinci önemli ölçüde yükseliyor.

SEKTÖRLERDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI ARTIYOR

Yapay zeka, 2024 yılı itibarıyla şirketler için operasyonel mükemmeliyetten müşteri memnuniyetine, yenilikçilikten büyümeye kadar geniş bir değer aralığı sunuyor. Türkiye, uluslararası sahada yapay zeka teknolojileriyle tanınmaya devam ediyor; stratejik konumu, genç nüfusu ve gelişen dijital altyapısı, teknolojinin liderlerinden biri olma hedefine katkı sağlıyor. Yapay zeka, perakende, üretim, enerji ve bankacılık gibi sektörlerde yaygınlaşıyor. Tavsiye sistemleri, kestirimci bakım ve risk yönetimi gibi uygulamalar öne çıkarken, veri eksiklikleri, çalışan yetenekleri ve teknoloji yatırımları çözüm bekleyen önemli sorunlar arasında yer alıyor.

YAPAY ZEKADA GELECEK BEKLENTİLERİ

Yapay zeka alanındaki genişleyen etkilerle ilgili 2025 ve sonraki dönemlere dair öngörülerini aktaran TRAI Kurucusu Halil Aksu, “2025 yılı ve sonrasında yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerinde standart hale gelmesi bekleniyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, şirketlerin çalışanlarını yapay zeka teknolojilerine uyumlu hale getirmek için yeniden beceri kazandırma programlarına yatırım yapmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Bu geçişin, şirketlerin rekabet gücünü artırmasının yanı sıra iş yapma şekillerini de önemli ölçüde dönüştüreceği vurgulandı. Aksu, yapay zeka yaygınlaştıkça çalışanların daha yaratıcı ve stratejik rollere yöneleceğini belirtti.

OTONOM SİSTEMLERLE YENİ BİR DÖNÜŞÜM

‘Agentic AI’nin, iş dünyasında yeni bir dönüm noktası olacağına dikkat çeken Halil Aksu, “Agentic AI olarak adlandırılan otonom karar alabilen sistemlerin faaliyete geçmesiyle, daha karmaşık iş süreçleri insan müdahalesi olmadan yönetilebilir hale gelecek” dedi. Üretken yapay zeka, bu süreçlerde yaratıcı çözümler ve veri destekli içgörüler sunarak önemli bir rol oynayacak. “Edge AI” uygulamaları sayesinde yapay zeka karar mekanizmaları merkezi sistemlerden uç cihazlara aktarılacak. Bu durum, daha hızlı yanıt süreleri ve veri güvenliği sağlarken, güvenlik ve etik konularının önemi de artacak. Aksu, “Güvenli YZ” çözümlerinin finans, sağlık ve kritik altyapılardaki güvenilirliğin artırılması için bir gereklilik haline geleceğini ifade etti.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK GÜÇ OLARAK YAPAY ZEKÂ

Son olarak, yapay zeka yatırımlarının getirilerinin daha eleştirel bir şekilde değerlendirileceğine dikkat çeken Halil Aksu, “Yapay zeka alanındaki aşırı beklenti ve gerçekçi olmayan hedeflerin etkisiyle, şirketler yatırımlarının getirisini dikkatlice analiz edecek” şeklinde konuştu. Bu sürecin sektörde sürdürülebilir ve sonuç odaklı yaklaşımların benimsenmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Aksu, “Yapay zeka, yalnızca bir teknoloji değil, geleceği şekillendiren bir güç olarak etik, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmalıdır” dedi. Bu sorumluluğun teknoloji geliştirenler ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.