Yapay Zeka İşsizlik Yaratacak Mı?

YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİSİ

Yapay zeka (AI), iş dünyasında büyük değişimlere neden oluyor fakat bu değişim, bazı korkutucu öngörülerle birlikte geliyor. Dario Amodei, Anthropic’in kurucusu, Axios’a yaptığı açıklamada, yapay zekanın önümüzdeki 1-5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerinin yarısını ortadan kaldırabileceğini ve bu durumun ABD’de işsizlik oranını yüzde 20’ye kadar çıkarabileceğini kaydetti. Bu oran, pandemi döneminde görülen yüzde 14.7’lik zirveye yakın bir seviyeyi temsil ediyor.

BEYAZ YAKALILAR İÇİN UYARI

Amodei, yapay zekanın sadece düşük vasıflı iş gücünü değil, aynı zamanda yüksek eğitim gerektiren uzmanlık pozisyonlarını da tehdit ettiğini belirtti. “AI, neredeyse tüm zihinsel işlerde insanlardan daha iyi hale geliyor,” ifadesini kullanan Amodei, geçmişteki teknolojik dönüşümlerin aksine, bu sefer eğitimli çalışanların yeni işlere kolay bir geçiş yapamayabileceğine dikkat çekti. Akademisyenler ve ekonomistler bu uyarıyı benimserken, bu öngörünün bir AI şirketi liderinden gelmesi, durumun ciddiyetini artırıyor.

OTOMASYONUN YÜKSELİŞİ

Anthropic’in raporuna göre, kullanıcıların yüzde 60’ı AI’yi iş gücünü desteklemek amacıyla, yüzde 40’ı ise insan emeğini tamamen değiştirmek için kullanıyor. Fakat bu oranın hızla otomasyondan yana değişim göstermesi dikkat çekiyor. Amodei, “Bu kez durum farklı. AI, yıllarca eğitim alan uzmanlık işlerini ele geçirebilir,” şeklinde uyarıyor. Doktor, avukat ve mühendislik gibi mesleklerin bile bu süreçte risk altında olduğu vurgulanıyor. “Yapay zekayı kullanmayı öğrenin,” diyerek bu durumun bireylerin iş süreçlerine daha verimli katkı sağlayacağını ve iş dünyasında başarılı olmak için kritik bir adım olduğunu ifade ediyor.