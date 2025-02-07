Yapay Zeka Sağlıkta Gelişmelere Katkı Sağlıyor

PATLABİLE YETKİNLİKLERİN GELİŞİMİ

Yapay zeka, temel olarak insan yetkinliklerinin geliştirilmesi ve bunlara katkı sağlanması amaçlanıyor. Şirketler ise yapay zekayı, sektöre bağlı olarak, müşteri hizmetlerinden tedarik zinciri yönetimine kadar çok sayıda alanda kullanıyor. Sağlık sektöründe, yapay zeka; karmaşık tıbbi ve sağlık hizmetleri verilerinin analizinde, insan bilişini örnek almak için makine öğrenimi algoritmaları ile yazılımlarını tanımlamak için kullanılan kapsamlı bir terim olarak ön plana çıkıyor. Aiforia firmasına ait algoritmalar ise kısa bir şekilde klinik teşhiste yapay zeka destekli patoloji görüntü analiz yazılımı olarak tanımlanabilir. Türkiye’de CE-IVD onaylı bir patoloji algoritması ilk olarak Memorial Sağlık Grubu’nda kullanılmaya başlandı. Patolojide yapay zeka uygulamaları ve 2025 yılı itibariyle hastalara hizmet verecek algoritmalar hakkındaki detayları, Memorial Sağlık Grubu Patoloji kurucu hekimi ve koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen aktarıyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİNE KATKI

Patolojik inceleme, başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın altın standart tanısı için gereklidir. Patolojik tanı, mikroskop altında hücrelerin incelenmesi ile yapılırken, son 20 yılda dijital patoloji kavramı hayatımıza girmiştir. Dijitalizasyon, birçok alanda süreçlere katkı sağlıyor, yapay zeka destekli görüntü analizi yazılımları ile tanı ve tedavi süreçlerini yönlendirme için uygun ortam oluşturuyor. Bu tür yazılımlar, dijitalleştirilmiş patoloji örneklerini analiz etmek için derin öğrenme ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor. Patoloji uzmanlarının doku örneklerini daha hızlı ve arttırılmış doğrulukla incelemelerine yardımcı oluyor. Yapay zeka modelleri, hücre tespiti, sınıflandırma, sayım ve anormal dokuların belirlenmesi gibi çeşitli görevlerde destek sunabiliyor. Bu yazılımlar, görüntü analizini otomatikleştirerek patologların iş yükünü hafifletiyor ve hata riskini en aza indiriyor. Ancak, bu yazılımlar tek başına tanı koymaktan çok, patoloji uzmanının değerlendirmesini tamamlayıcı nitelikte kullanılıyor.

DİJİTAL PATLOJİ İLE TEŞHİS

Aiforia yazılımları, dijital patoloji ve yapay zeka tabanlı görüntü analizi alanında önemli yenilikler sunan yazılım desteği olarak günümüzde kullanılmakta. Bu yazılım, çeşitli hastalıkların teşhisinde ve araştırılmasında yardımcı olmayı amaçlıyor. Genel olarak patoloji alanında CE-IVD onaylı yazılım algoritması olarak Aiforia algoritmalarının güçlü yanı, büyük miktarda veriyi hızlı ve tutarlı şekilde analiz ederek patoloji uzmanlarının daha doğru ve daha kısa zamanda teşhis koymasına yardımcı olmasıdır. Yapay zekanın bir diğer avantajı, kullanım alanındaki çeşitliliktir. Patoloji alanındaki dijitalizasyon, yapay zeka yazılımlarının kullanımına olanak tanıyor ve patoloji alanında önemli bir yenilik sunuyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM

Dijital patoloji ve bu alanda kullanılan klinik karar destek yazılımları, tıpta dijital dönüşümün önemli bir parçası olarak klinisyenlere ve araştırmacılara büyük avantajlar sunuyor. Bu yazılımlar, tıbbi araştırmalar ve klinik uygulamalarda büyük bir potansiyele sahip. Kişiselleştirilmiş tedavilerin geleceği büyük veri analizine bağlı. Dört yıllık bir süreçte, tam dijital iş akışı ile ülkede öncü, global ölçekte bilinir hale gelen Memorial Sağlık Grubu Patoloji Bölümü, dijital patolojinin ana hedeflerinden biri olan yapay zeka kullanımını hastaların yararına routine işleyişine dahil etti. 2025 yılı itibariyle prostat, meme ve akciğer kanseri hastalarında yapay zeka algoritmaları kullanılacak ve portföyü genişletme çalışmaları devam ediyor.