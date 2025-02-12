Yapay Zeka ve Deepfake Tehdidi Artıyor

YAPAY ZEKANIN HIZLA GELİŞİMİ

Son dönemlerde yapay zeka teknolojisi önemli bir gelişim kaydediyor ve birçok sektörde verimlilik ile yenilik getiriyor. Eğitim, sağlık ve finans alanları gibi birçok sektörde işleri kolaylaştıran bu teknoloji, dijital dünyada da önemli dönüşümlere öncülük ediyor. Ancak her yenilikte olduğu gibi yapay zeka da bazı olumsuzlukları beraberinde getiriyor ve bu durum birçok insanın mağdur olmasına neden olabiliyor.

DEEPFAKE TEHDİDİNE DİKKAT

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, insan davranışlarını analiz eden ve bu veriler üzerinden tahminler yapabilen algoritmalar kullanılarak kişiselleştirilmiş dolandırıcılık yöntemlerinin yaygınlaştığını belirtiyor. Kaplan, ses ve görüntü teknolojileri ile oluşturulan deepfake içeriklerin sosyal medya ve dijital platformlarda büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor. Deepfake içerikleri tespit etmenin püf noktaları da Kaplan tarafından şöyle aktarılıyor: “Sahte bir videoyu tespit edebilmek için bazı kritik detaylara dikkat edilmelidir. Örneğin, göz kırpma sıklığındaki anormallikler, doğal olmayan göz hareketleri, beden dili ve konuşma arasındaki uyumsuzluklar, ağız çevresindeki bulanıklıklar, ses tonundaki mekaniklik ya da dalgalanmalar gibi işaretler sahte bir videoyu ele verebilir.”

SOLID BİR FARKINDALIK GEREKİYOR

Kaplan, sahte içeriklerin etkisini azaltmak için izlenmesi gereken yolları sıralıyor. “Işık ve gölge detaylarındaki uyumsuzluklar da önemli göstergelerdir. Bu tür farkındalıklarla sahte içeriklerin etkisini azaltabiliriz. Bu tür dolandırıcılıklar yıllardır karşılaştığımız eski yöntemlerdir, ancak yapay zeka sayesinde daha kolay, ucuz ve ikna edici hale geliyorlar. Yapay zekadaki hatalar çok detaylı incelendiğinde fark edilebilir.” Kaplan ayrıca, aşırı kusursuz görsellerin yapay zeka ile yapıldığını ve kullanıcıların doğal akışı unutmamaları gerektiğini belirtiyor. Sosyal medya platformlarında karşınıza çıkan içeriklere dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise yönlendirme yapılan bağlantılar.

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ ŞART

Kaplan, bu konuda dijital okur yazarlık eğitimlerinin önemine de vurgu yapıyor. “Yapay zeka araçlarını tanımadan ve nasıl çalıştığını anlamadan, bireylerin bu tür dolandırıcılıklara karşı savunmasız kalmaları kaçınılmaz. Genç neslin yanı sıra özellikle 40-75 yaş arası hedef grubun zorunlu olarak eğitim alması gerekiyor” diyerek son sözlerini tamamlıyor.