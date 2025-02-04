Yapı Kredi Emekli Promosyon Detayları ve Şartları

EMEKLİLERİN MAAŞ PROMOSYONU YARIŞI

Son zamanlarda emekli bireylerimizin maaşları, bankalar için önemli bir hedef haline geldi. Emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından almak üzere tüm kurumlar, promosyon yarışına katılıyor. Yapı Kredi Bankası, emeklilere sunacağı promosyon fırsatlarını güncel şartlarla duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklileri için Yapı Kredi’nin sağladığı promosyon olanakları neler? Yapı Kredi emekli promosyonları ne kadar? İşte bu bankanın sunduğu emekli promosyonu detayları ve şartları.

Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilirse, maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor. Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül veriliyor. Ödemeler, taahhütnamenin iptal edilmemesi şartı ile, ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ay içinde gerçekleştirilecek. Kullanıcıların da, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya uygulamayı yeniden aktif hale getirmesi gerekiyor. Dijital aktif durumda olan kullanıcılar, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödüle hak kazanıyor. Ödeme şartları, taahhütnamenin iptali ile devam ediyor.

YENİ EMEKLİ OLACAKLAR NASIL FAYDALANACAK?

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olmayı planlayanlar, e-Devlet üzerinden ya da SGK Müdürlüklerine yapacakları başvuru sırasında; Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksa çalıştıkları kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına iletecekleri emeklilik başvurusunda Yapı Kredi seçeneğini tercih edebilirler.

MAAŞI YAPI KREDİ’DEN ALMA İSTEĞİ

Eğer Yapı Kredi müşterisi iseniz, Yapı Kredi Mobil veya Bireysel Internet Şubesi üzerinden maaşınızı kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca, 444 0 444 veya 0850 222 0 444 ile Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak, yanınızda sadece nüfus cüzdanınızla en yakın şubeye gidebilir veya e-Devlet aracılığıyla SGK emekli maaşınızın taşınmasını gerçekleştirebilirsiniz. Yapı Kredi müşterisi değilseniz, hemen Yapı Kredi Mobil’i indirerek emekli maaşınızı hızlıca taşıyabilirsiniz. E-Devlet ya da SGK Müdürlükleri üzerinden de bu işlemi yapmanız mümkün. Başvurunuz alındığında, ilk maaş dosyanız SGK’dan Yapı Kredi’ye iletildiğinde, seçtiğiniz Yapı Kredi şubesinden “Emekli Maaş Hesabı” açılacak ve Yapı Kredi Banka Kartı ile emekli maaşınızı alabileceksiniz.

20.000 TL’YE KADAR NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI

1 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren bireyler, 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanma imkanına sahip olacaklar. Promosyon Taahhütnamesi imzalanmasının ardından ek bir koşul aranmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL’ye kadar 6.250 TL; 10.000 TL – 14.999 TL arasında 10.000 TL; 15.000 TL – 19.999 TL arasında 12.500 TL; 20.000 TL ve üzerinde ise 15.000 TL nakit promosyon ödenecek. Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesinin imza sürecinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL, bireysel kredi kartları ile 1.000 TL harcama yapılmışsa 2.000 TL ek ödül sağlanıyor. Bunun yanında, dijital aktiflikle 500 TL ek nakit ödül verilecek.

Kampanyanın başlangıcında ek ödül taahhüdü veren müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü itibarıyla 0 faizle 5.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden yararlanabilecek. Promosyon ödemeleri, koşullara uygun olarak yapılırken, herhangi bir sebeple gelir/aylığın başka bir kuruma taşınması veya kesilmesi durumunda, ödenen tutar belirli şartlar ile geri alınacak.

Promosyon yenileme işlemleri ise maaş bilgilerinin incelenip promosyon hesaplamasının yapılmasının ardından üç iş günü içinde gerçekleştirilir.