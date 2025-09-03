Yapımcı Mehmet Bozdağ’ın Acı Kaybı

MEHMET BOZDAĞ’IN ACI KAYBI

Başarılı yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” gibi projeleriyle geniş bir izleyici kitlesinin gönlünde taht kurmuşken, acı bir kayıpla sarsıldı. Bozdağ’ın babası İlhan Bozdağ vefat etti.

DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Babasıyla olan duygusal bağını paylaşan Mehmet Bozdağ, X platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ açıklamasında, “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” ifadelerine yer verdi.

CENAZE DETAYLARI

Bozdağ Film, sosyal medya üzerinden bir bilgilendirme yaparak, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” şeklinde duyuruda bulundu.