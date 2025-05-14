Yaptırımlar Kaldırıldı, Suriyeliler Kutladı

SURİYELİLER SOKAKLARA ÇIKTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağına dair açıklamasının ardından Suriyeliler, başta başkent Şam olmak üzere birçok şehirde sokakları doldurdu. Şam’daki Emevi Meydanı’nda toplanan kalabalık, konvoylar oluşturarak ve Suriye bayrağını sallayarak sevinç kutlamaları yaptı. Bazı Suriyeli işletmeler ise yaptırımların kaldırılması nedeniyle yeni kampanyalar ve indirimler düzenleyerek bu durumu kutladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD, 2011 yılında Suriye’de iç savaşın başlamasıyla devrik lider Beşar Esad yönetimine yaptırımlar uygulamaya başlamış, 2020 yılında Caesar Yasası çerçevesinde bu yaptırımlar daha da genişletilmişti. Suudi Arabistan’da düzenlenen bir yatırım forumunda konuşan Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” şeklinde ifade kullanarak, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile alındığını açıkladı. Trump, bu kararın yeni Suriye yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına yönelik ilk adım olduğunu vurguladı. “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi” dedi. Ayrıca, Beyaz Saray, Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini duyurdu.