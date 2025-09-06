Yaren’den İki Gündür Haber Yok!

KAYBOLAN GENÇ KIZ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Eskişehir’de, 3 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan Yaren Doğan (18) evinden çıkarken kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yapmasıyla birlikte polis ekipleri, Doğan’ı bulmak için harekete geçti.

AİLESİ ENDİŞE İÇİNDE

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, Yaren Doğan’ın endişeli ailesi, onu gören veya duyanların 112 Acil Servis’le irtibat kurmasını istedi. Yaren Doğan’ın babası Rıza Doğan, kızının daha önce böyle bir durum yaşamadığını belirtti. Baba, kızının evde bir not bıraktığını ifade ederken, “Kafasına birisinin girdiğini düşünüyorum. Kızım motosiklet hediye edeceğimi söylediğimde ayrılmadan önce bir not bırakmış. Bu notta, ‘Eğer motosiklet alırsanız ve sağ olursam saklayın. Sağ olmazsam, herhangi bir çocuğa bağışlayın. Elbiselerimi, lösemi hastası çocuklara bağışlayın. Beni ölü bulursanız bütün organlarımı bağışlayın, başkaları faydalansın’ gibi ifadeler vardı” dedi.

ENDİŞELERİ ARTIYOR

Rıza Doğan, “Herhangi bir sorunu yoktu, seneye sınava hazırlanacaktı. Yeter ki sağ olduğunu, iyi olduğunu söylesin. Şu an hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Kızım hakkında, Sütlüce Mahallesi’nde bir esrar bağımlısı çocuğun evinde olduğu şeklinde söylentiler var” diye konuştu. Ayrıca, Yaren Doğan’ın son olarak Orhan Oğuz Caddesi’ndeki bir pastanenin önünde görüldüğü ve bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı bilgisi alındı.