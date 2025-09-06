Yargı Paketi Geliyor: Boşanma, Nafaka!

YENİ YARGI PAKETİ HAZIRLANIYOR

Boşanma, nafaka ve tazminat davalarında süreci hızlandıracak olan kapsamlı bir yargı paketi hazırlanıyor. Hakkari’de gerçekleştirilen “Kadın ve Gençlik Buluşması” programında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu taslağın davaların süresini kısaltmayı amaçladığını ve özellikle kadınların mağduriyetlerini azaltacağını duyurdu.

MADDİ VE MANEVİ DAVALARIN AYRI YÜRÜTÜLMESİ

Hazırlanan yargı paketi ile maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davaları artık ayrı yürütülecek. Bu değişiklik, boşanma sürecinde kadınların haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olacak ve kadınların barınma gibi temel ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olacak.

KADINLARIN MAĞDURİYETİNE YOL AÇAN SÜREÇLER

Aile hukuku ile ilgili sorunları ele alacak bir paket taslağı hazırladıklarının altını çizen Tunç, “Boşanma davalarının yüzde 60’ını kadınlar açıyor ama o davanın uzun sürmesi kadının mağduriyetine neden oluyor” dedi. Yine Tunç, “İstinafta davam uzun sürdü, öne alınsın, öne alınırsa bundan sonra çocuk yapmayı ve evlenmeyi düşünüyorum” şeklinde dilekçeler aldıklarını ifade etti. Uzun süren boşanma davalarının, kadınların mağduriyetine neden olduğu belirtiliyor.

BOŞANMA DAVASI SÜRECİ VE KADINLARIN KORUNMASI

Boşanma davalarının daha hızlı sonuçlanması ve maddi ile manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi, boşanma sürecinde kadınların korunmasını sağlayacak. Ayrıca, gerekli barınma imkanlarının sağlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da ilgili çalışmaları sürdürdüğünü belirten Tunç, aile hukuku ile ilgili bu paketin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte kararlaştırılarak meclise sunulacağını söyledi.