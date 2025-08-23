Yargıtay, Elektrik Şirketine Dava Tersledi

OLAYIN ARKA PLANINI AÇIKLAYAN DAVACI AÇIKLAMALARI

Şanlıurfa’da davacı Mustafa Arslantatar, kendi adına herhangi bir abonelik olmadığı halde kaçak elektrik kullanımı hakkında iki tutanak tutulduğuna yönelik davayı Yargıtay’a taşımış durumda. İlk derece mahkemesi, davalı konumundaki Dicle Elektrik tarafından sunulan kaçak elektrik kullanımına dair delilleri değerlendirirken, hukuken yanlış bir işlem yapıldığı gerekçesiyle davayı reddetti. Davacı, davayı açmasına karşın davalı tarafın ispat yükümlülüğünün bulunmadığını, dolayısıyla ispat yükleniminin kendisinde olduğuna dair bir karar alındığını belirtiyor.

DAVALIDAN GELSEN TÜM ÇELİŞKİLERİ ORTAYA KOYAN İDDİALAR

Dicle Elektrik ise, kaçak elektrik faturalarına zamanında itiraz edilmediğini belirtiyor. Şirket, kaçak elektrik tespiti yaptığını, bununla ilgili tutanaklar tuttuklarını ve kaçak elektriğin fotoğraflarla belgelendirildiğini savunuyor. Böylelikle, önceden alınmış bu kararların dayanağını oluşturmağa çalışıyor.

Yargıtay, davanın seyrini etkileyen önemli bir karar alarak ispat yükünün aslında davalıda olduğunun altını çizdi. Mahkemenin konuyu yanlış değerlendirdiğini ve ispat yükünün ters çevrilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğunu belirtti. Bu çerçevede, Yargıtay davacı lehine, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına karar verdi.

GELECEK ADIMLAR

Bundan sonraki süreçte, ilk derece mahkemesi Yargıtay’ın uyarılarına uygun olarak yeniden bir karar verebilir veya mevcut kararda ısrar edebilir. Genel itibarıyla, ilk derece mahkemeleri Yargıtay’ın tavsiye niteliğindeki kararlarına büyük ölçüde uyum göstermektedir.