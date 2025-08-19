Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımı Suç Saydı

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşımını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Bir kullanıcı, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Bu durum üzerine kullanıcıya, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

MAHKEME SÜREÇLERİ

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, istinaf başvurusunu inceleyen Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan elde edilmesi sebebiyle eylemin suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

DAVA YARGITAY’A GİTTİ

Şikayetçilerin itirazı neticesinde dosya Yargıtay’a taşındı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu belirtti ve istinafın beraat kararını bozdu.

Dairenin kararında, bir kişiye ait bilgilerin başkasına iletilmesi, yayılması veya ele geçirilmesi gibi eylemlerin TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç sayıldığı vurgulandı. Ayrıca herkes tarafından bilinen veya ulaşılması mümkün olan kişisel bilgilerin de yasal olarak “kişisel veri” kategorisinde yer aldığı ifade edildi. Kararda, “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesneye taşınarak sabitlenmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir” denildi.

Davada, şikayetçilerin izni olmaksızın sanık tarafından yapılan paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak değerlendirildiği belirtilerek, “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

TCK 136. MADDE HÜKÜM

TCK’nın 136. maddesi, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir.