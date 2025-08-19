Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA İLGİLİ YARGITAY’IN KARARI

Yargıtay, sosyal medyada fotoğraf paylaşma eylemini ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık olan hesaplardan elde ettiği fotoğrafları kendi profilinde paylaştı. Bunun üzerine yapılan şikayetle, sosyal medya kullanıcısı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

BERAATSIZ İKİ YIL CEZA, SONRA BOZMA

Yargılamayı gerçekleştiren yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların yalnızca herkese açık hesaplardan alınması nedeniyle eylemin suç kapsamına girmediğine karar vererek beraat verdi. Bu karar şikayetçiler tarafından itiraza taşındı.

YARGITAY KARARINI VERDİ

Dosya Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde yer alan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu belirtti ve istinafın beraat kararını bozdu. Dairenin açıklamasında, kişisel bilgilerin başkalarına verilmesi, yayılması veya ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesinde suç olarak tanımlandığı vurgulandı.

KİŞİSEL VERİLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Kararda, “Herkes tarafından bilinen veya kolayca ulaşılabilen kişisel bilgilerin, yasal anlamda ‘kişisel veri’ olduğu” ifade edildi. Ayrıca, kişisel verilerin yerinden alınması ya da başka bir nesneye kaydedilmesi gibi faaliyetlerin de “kişisel verileri ele geçirme” suçlamasına dahil edilebileceği belirtildi. Şikayetçilerin izni olmadan sanık tarafından yapılan paylaşımlar, “kişisel verileri ele geçirme” olarak değerlendirildi ve mahkeme, “Sanığın zincirleme olarak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkum edilmesi gerekirken, delillerin yanlış değerlendirilmesi sonucu beraatine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” ifadelerine yer verildi.

TCK 136. MADDEDE NE YAZIYOR?

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmektedir.