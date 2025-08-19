Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşımıyla ilgili önemli bir karar açıkladı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık hesaplardan topladığı fotoğrafları kendi profilinde yayınladı. Bu durum üzerine, sosyal medya kullanıcısı hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE BERAAT SÜRECİ

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan edinilmesi sonucu, bu eylemin suç oluşturmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi. Şikayetçiler bu karara itiraz edince dosya Yargıtay’a taşındı.

TEMYİZ İNCELEMESİ

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlayan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” kapsamında olduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

TCK 136. MADDE HÜKMÜ

Yargıtay’ın kararında, “Bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi”nin TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç sayıldığı ifade edildi. Ayrıca, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği kişisel bilgilerin de yasal olarak “kişisel veri” statüsü taşıdığı vurgulandı. “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesneye taşınarak kullanılabilir hale getirilmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamına girer” denildi.

KARARIN SONUCU

Dava konusu olayda şikayetçilerin izni olmadan sanığın yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” sayıldığı, bu nedenle sanığın “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan mahkum edilmesi gerektiği vurgulandı. Buna karşın, delil değerlendirmesinde hataya düşülerek sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulundu. TCK’nın 136. maddesinde ise, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” ifadesi yer alıyor.