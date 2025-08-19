Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları etkileyen yeni bir karara imza attı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerdeki fotoğrafları kendi hesabında paylaşırken, bu durum şikayete yol açtı. Kullanıcı hakkında, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

ÖNCE HAPİS, SONRA BERAAT

Yerel mahkeme, sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle eylemin suç oluşturmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

DOSYA YARGITAY’A ULAŞTI

Şikayetçilerin itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın hareketinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesi doğrultusunda “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu oluşturduğunu belirterek, istinafın beraat kararını bozdu.

KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI

Dairenin kararında, bir kişiye ait her türlü bilginin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin, TCK’nın 136. maddesi kapsamında suç olarak nitelendirildiği vurgulandı. Herkes tarafından bilinen veya kolaylıkla ulaşılabilen kişisel bilgilerin yasal olarak “kişisel veri” kabul edildiği belirtildi. Ayrıca, “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece istenildiğinde tekrar kullanılabilmesi olanağını sağlayan her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” ifadesine yer verildi.

CEZA HUKUKUNDAKİ İFADELER

Kararda, dava konusu olayda şikayetçilerin izni olmadan sanığın yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak değerlendirildiği ifade edildi. “Sanık hakkında zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde sanığın beraatına karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.” denildi.

TCK’nın 136. maddesinde; “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleri yer almaktadır.