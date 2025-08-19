Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşımı yapan kullanıcıları etkileyen yeni bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı ve bu durum üzerine şikayette bulunuldu. Şikayet sonucunda kullanıcıya, “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASI VE SONRASI

Yerel mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin açık hesaplardan fotoğraf alınması nedeniyle suç oluşturmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

DAVA YARGITAY’A TAŞINDI

Şikayetçilerin itirazı sonrasında dosya Yargıtay’a sevk edildi. Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamında olduğunu belirterek istinafın beraat kararını bozdu.

TCK 136. MADDEDEKİ TANIMLAR

Yargıtay’ın kararında, bir kişiye ait bilgilerinin başkasına verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesi eylemlerinin TCK’nın 136. maddesi çerçevesinde suç sayıldığına dikkat çekildi. Ayrıca herkes tarafından bilinen veya ulaşılması kolay kişisel bilgilerin de “kişisel veri” olarak kabulü vurgulandı. Kararda, “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesneye taşınarak sabitlenmesi, kişisel verileri ele geçirme kapsamında değerlendirilebilir.” denildi. Şikayetçilerin izni olmadan yapılan paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” olarak nitelendiği ifade edildi. Kararda, sanıklara zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği, aksi halde yazılı beraat kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

TCK 136 NE DİYOR?

TCK’nın 136. maddesi, kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde başka birine veren veya yayarak ele geçiren kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını belirtiyor.