Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

YARGITAY’DAN SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞANLARA YENİ KARAR

Yargıtay, sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşan kullanıcıları etkileyen yeni bir karar aldı. Bir Instagram kullanıcısı, herkese açık profillerden temin ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaştı. Bu durum üzerine, sosyal medya kullanıcısına “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla dava açıldı.

HAPİS CEZASINDAN BERAATE

Yerel mahkeme, sanığı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, fotoğrafların herkese açık hesaplardan alındığı gerekçesiyle sanığın eyleminin suç oluşturmadığına karar vererek beraat etti.

DAVA YARGITAY’A TAŞINDI

Şikayetçilerin itirazıyla dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136. maddesinde tanımlanan “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçu kapsamına girdiğine tespit ederek istinafın beraat kararını bozdu.

TCK’NIN 136. MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME

Daire, kararında, bir kişiye ait bilgilerin başka birine verilmesi, yayılması ya da ele geçirilmesinin TCK’nın 136. maddesinde suç olarak belirtildiğini hatırlattı. Ayrıca, herkesin erişebileceği kişisel bilgilerin yasal anlamda “kişisel veri” olarak kabul edildiği ifade edildi. Kararda, “Kişisel verilerin, üzerinde yazılı olduğu belgenin bulunduğu yerden alınması ya da kaydedilmiş haliyle başka bir nesne üzerine taşınarak sabitlenmesi, böylece tekrar kullanılabilmesi açısından her türlü faaliyet, kişisel verileri ele geçirme kıstasına girer.” açıklaması yapıldı.

Dava açısından, sanığın şikayetçilerin izni olmadan yaptığı paylaşımların “kişisel verileri ele geçirme” suçu oluşturduğuna dikkat çekilerek, “Mahkeme, sanık hakkında zincirleme olarak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan ceza vermesi gerekirken, delil takdirinde yanılgıya düşülerek sanığın beraatına karar vermesi hukuka aykırı olmuştur.” değerlendirmesi yer aldı.

TCK 136 NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesi, “Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ifadeleriyle düzenlenmiştir.