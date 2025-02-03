Yargıtay’ın Pınar Gültekin Davasına İtirazı

YARGITAY’IN İNCELENMESİ

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, daha önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 10 Mart 2023 tarihinde verdiği kararı incelemiş ve sanık Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuştu. Bunun üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti ve sanığa verilen cezanın onanmasını istedi.

İTİRAZIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Başsavcılığın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek. Eğer daire, itirazı kabul ederse sanığın cezası onanacak. Fakat itiraz reddedilirse dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na sevk edilecek.

SANIK HAKKINDAKİ SUÇ PLANI

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde sanık Cemal Metin Avcı’nın Pınar Gültekin ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığı ve bu ilişkide zaman zaman maddi destek sağladığı belirtildi. Sanığın, ilişkisinin açığa çıkmasından dolayı Gültekin’i öldürmeye karar verdiği ve bu kararını uygulamada ısrarcı olduğu ifade edildi. İtirazda, “Sanığın, öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği, eylemini bir an önce tamamlamaya çalıştığı ve bu haliyle fiilinin ‘tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme’ suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.” denildi. Bu gerekçelerle, sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.