Yargıtay, Sıfır Araç Değişimi Hakkında Karar Verdi

YARGITAY’IN YENİ KARARI

Yargıtay, sıfır otomobil alıcılarını ilgilendiren önemli bir karar verdi. Ankara’da yaşayan bir kişi, bayiden sıfır kilometre bir araç satın aldı. Fakat, otomobilin kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında lekeler tespit etti. Durumu firma yetkililerine bildiren alıcı, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yanıtını aldı. Ancak cila işlemi sonrası lekelerin geçmemesi üzerine, sorunsuz başka bir araçla değişim talep eden alıcının isteği bayi tarafından reddedildi.

DAVA SÜRECİ

Bu durum üzerine araç sahibi, Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nde dava açtı ve otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu belirterek, lekelerin giderildiğini ve davacının ayıpsız bir şekilde teslim alındığını öne sürdü. Şirket, davanın reddini talep etti. Ancak, mahkeme davacıyı haklı buldu ve aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti. Araçtaki sorunun “gizli ayıp” olduğuna dikkat çekildi ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ifade edildi.

İTİRAZ VE ONAMA

Kararın itiraz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme tarafından verilen “misliyle değişim” kararının yerinde olduğuna hükmetti. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de bu değişim kararını hukuka uygun buldu ve onadı.

AYIP SORUNU

Yargıtay kararında, aracın kaportasındaki boya atmalarının hâlâ devam ettiği ve bu durumun gizli ayıp niteliğinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği ve davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakaniyete uygun olduğuna dikkat çekildi. Sonuç olarak, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları reddedildi ve kararın onanmasına hükmedildi.