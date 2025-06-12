YARGITAY, YILLIK İZİN ÜCRETİNE 5 YIL UYGULAYACAK

KULLANILMAYAN YILLIK İZİN ÜCRETLERİNDE ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DEĞİŞTİ

Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinin tahsili ile ilgili zaman aşımı süresinin ne olacağı, uzun zamandır çalışanlar ve işverenler arasında tartışılan bir konu oldu. Yargıtay, bu konuda önemli bir içtihat değişikliği gerçekleştirdi ve belirsizliğe son verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, geçmişte 2012 ile 2017 yılları arasında sona eren iş sözleşmeleri için 10 yıllık zaman aşımını esas alıyordu. Ancak 2020 yılında iş davalarına bakan dairelerin birleştirilmesiyle birlikte bu görüş yeniden ele alındı. Yeni içtihada göre, bu döneme ait kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde artık 5 yıllık zaman aşımı süresi uygulanacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ZAMAN AŞIMI SÜRECİ

Ahmet Kıvanç’ın verdiği bilgilere göre, 1 Temmuz 2012’den önce yıllık izin ücretleri için 5 yıl olan zaman aşımı süresi, bu tarihte yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile 10 yıla çıkarılmıştı. Ancak 25 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte işçi alacaklarında zaman aşımı süresi tüm alacak türlerinde 5 yıl olarak belirlenmişti. Kanundaki geçici maddeye göre, 25 Ekim 2017’den önce başlamış olan zaman aşımı süreleri, eski kuralar doğrultusunda (10 yıl) işlemeye devam edecek. Ancak süresi henüz dolmamış alacaklar için, kalan sürenin 5 yılı geçmesi halinde, yeni düzenleme geçerli olacak.

İŞ SÖZLEŞMESİ BİTİMİYLE HAK BAŞLIYOR

İş Kanunu’na göre, işçinin kullanmadığı yıllık izinlerin ücretine hak kazanması, iş sözleşmesinin sona ermesiyle mümkün oluyor. İzin ücreti, işçinin işten ayrıldığı tarihteki brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor ve zamanaşımı süresi de bu tarihten itibaren başlıyor. İşçinin işten çıkarılma şekli bu noktada belirleyici değil. Yani işveren tarafından haklı sebeple çıkarılmış olsun ya da çalışan kendi isteğiyle işten ayrılmış olsun, kullanılmayan yıllık izin ücretinin ödenmesi gerekiyor. Yargıtay’ın içtihadındaki bu değişiklik, çalışanların hak arama süresi açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Ayrıca işverenlerin yükümlülüklerini yeniden gözden geçirmelerini sağlıyor. Kıvanç, çalışanların hak kaybı yaşamamaları için zaman aşımı süresini dikkatlice takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.