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Yargıyı Tehdit Etmek Haddi Değildir

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SORUŞTURMA ÜZERİNE AÇIKLAMALARDAN Ulaşım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında devam eden adli soruşturma nedeniyle yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez” dedi. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, yargının bağımsızlığına vurgu yaptı.

HUKUK DEVLETİ VURGUSU

Yılmaz Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez” şeklinde ifadelerde bulundu.

ADİL YARGILAMAYA MÜDAHALE

Açıklamalarında yargının özerkliğine dikkat çeken Adalet Bakanı, “Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz” dedi. Bakan Tunç, bağımsız yargıya müdahale eden bu tür söylem ve davranışların asla kabul edilemeyeceğini de belirtti.

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