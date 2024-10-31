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“Yargıyı Tehdit Etmek Kabul Edilemez”

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YARGI MENSUPLARINA TEHDİT ASLA KABUL EDİLEMEZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında devam eden adli soruşturmayla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez” dedi. Bu açıklama, yargı bağımsızlığı ve adaletin sağlanması konularında ortaya çıkan endişeleri dile getiriyor.

SORUŞTURMA SÜRECİNDE YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Bakan Tunç’un ifadeleri, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yargının güvenliğinin önemini vurguluyor. Yargı mensuplarının tehdit edilmesi, adaletin tecellisini etkileyebilecek ciddi sorunlara yol açabilir. Adalet Bakanı, bu tür durumların ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve yargı bağımsızlığına zarar verdiğini belirtti.

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