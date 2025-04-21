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Yarı Final Hakemleri Açıklandı

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HAKEMLER BELİRLENDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının hakemleri netleşti. Konyaspor ile Galatasaray arasındaki maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Öte yandan, Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak olan mücadelede ise Cihan Aydın görev alacak.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Yarı final maçları, 22 ve 24 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Konyaspor-Galatasaray karşılaşması 22 Nisan Salı günü, saat 20.30’da oynanacak. Trabzonspor-Göztepe mücadelesi ise 24 Nisan Perşembe akşamı yine saat 20.30’da başlayacak.

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