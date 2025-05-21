Yarı Fiyatına Araçlar Satılmakta

Sahiplerinin borçlarını ödememeleri sonucu icra işlemi uygulanan otomobiller, icra daireleri tarafından yarı fiyatına satılıyor. Yüksek otomobil fiyatlarının olduğu günümüzde, uygun fiyatla araç sahibi olmanın yollarından biri de ihaleler.

İHALE SÜRECİ NE ŞEKİLDE İŞLİYOR?

Öncelikle, icra dairesi tarafından belirlenen ihale başlangıç bedeli belirleniyor. İhaleye katılmak isteyenlerin ayrıca bir teminat yatırması gerekiyor. Eğer belirtilen ihale kazanılamazsa, yatırılan teminat miktarı banka hesabına kesinti olmadan geri aktarılıyor. İhaleye konu olan aracın muhammen bedeli ise, araç haciz dışındaki normal satış koşullarında elde edeceği tahmini rakamı ifade ediyor.

İHALEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İhaleye katılırken, öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konulardan biri araçların durumudur. Bu nedenle, ihale öncesinde aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracın kontrolünü yapmakta fayda var. icralık araçları görmek için e-Devlet üzerinden https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip tüm bilgileri inceleyebilirsiniz. Beğenilen araçların detaylarını görmek ve kontrolleri sağlamak için bu resmi siteyi kullanabilirsiniz.

İHALEYE ÇIKAN ARAÇLAR