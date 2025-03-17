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Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Geliyor

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MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GELİYOR

Memurlara yönelik olarak çocuk bakımı amacıyla yarı zamanlı çalışma hakkı tanınacak. Doğum veya evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olabiliyor. Ayrıca, yarı zamanlı çalışmayı tercih edenlerin maaşı yarı yarıya düşüyor. Eşlerin aynı anda bu haktan faydalanmaları mümkün olmuyor. Bu hak, çocuğun ilkokula başlamasına kadar geçerli olacak.

DAHA ÖNCE UYGULANMADI

Yarı zamanlı çalışma, 2016 yılında Devlet Memurları Kanunu’na eklenmesine rağmen, 8 yıldır uygulanmıyor. Edinilen bilgilere göre, “Aile Yılı” çerçevesinde hükümet, bu uygulamanın hayata geçirilebilmesi amacıyla bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Başlatılacak bu düzenleme ile birlikte memurlar, çocuk bakım süreçlerinde esneklik sağlama imkanına sahip olacak.

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