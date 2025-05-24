Yarın İstanbul’da Bazı Yollar Kapatılacak

YARIN YENİ YOL KAPATILMASI

Valilikten gelen bilgiler doğrultusunda, yarın saat 12.00 itibarıyla program süresince kapatılacak yollar şu şekilde belirlenmiş durumda: “Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Sahil yönü ve bu caddeye bağlı tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve ona bağlı tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arasındaki bölge) ve bu yola bağlı tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arasındaki bölge) ve bu yola bağlı tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyantı, Samatya varyantı, Mahramacı Sokak ve bu sokağa bağlı tüm yollar.”

ALTERNATİF YOLLAR

Yapılan açıklamada, kapalı olan yollar için alternatif güzergahlar da sunuluyor. Duyuruda mevcut alternatif yollar arasında; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli bulunuyor. Bu yolların kullanımı, trafikte yaşanacak aksamaları en aza indirecek bir seçenek oluşturuyor.