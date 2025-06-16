Yarışma, MEB’in hikaye üretimidir

HİKAYE YAZMA YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek için “Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar” temalı bir öğretmenler arası hikaye yazma yarışı düzenliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yarışma Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu altında gerçekleştirilecek. Yarışmanın amacı, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla bir araya getirerek, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, değer temelli, eğitici ve ilgi çekici hikayelerin üretilmesini sağlamak.

KÜLTÜREL HİKAYE KAYNAKLARI HEDEFLENİYOR

Yarışmanın ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, kültürel unsurlardan ilham alan hikaye kaynaklarının hazırlanmasına zemin oluşturması bekleniyor. “Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar” temalı bu yarışma kapsamında dereceye giren ve basılmaya uygun görülen eserler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak ve tüm ilkokullara dağıtılacak.

DAĞITIM İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önceki bir programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kültür yayınlarında telif sorunları yaşandığını belirtti. Tekin, “Bu yıl şöyle bir şey başlatıyoruz; hikaye ve roman yazan öğretmen arkadaşlarımızın bu tür eserlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız değerlendirerek bastıracak. Sonuç olarak, tüm öğrencilerimize öğretmen arkadaşlarımızın yazdığı kültür eserlerini ders kitaplarını dağıtır gibi ulaştıracağız. Bunu da bir yarışma formatında gerçekleştirmiş olacağız,” dedi.

Öğretmenler tarafından hazırlanan eserler, 30 Haziran – 8 Ağustos tarihleri arasında “ogretmenyazar.eba.gov.tr” platformuna yüklenecek. Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eserler 8 Eylül tarihinde duyurulacak.