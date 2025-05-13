Ekonomi

Yaş Çay Fiyatı Artış Gösterdi!

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YAŞ ÇAY ALIM FİYATI AÇIKLANDI

Karadeniz Bölgesi’nde tarımla uğraşan kişileri yakından ilgilendiren yaş çay alım fiyatı netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için 19 lira olan yaş çay bedelini, yüzde 33.89 oranında bir artışla 25.44 liraya çıkardı.

ÜRETİCİLERİN ALACAĞI TUTAR BELLİ OLDU

Çay kesim işlemlerinin ardından yapılacak satışlar sırasında üreticilerin alacağı tutar da böylelikle belirlenmiş oldu. Bu artış, bölgedeki tarım faaliyetlerini desteklemek amacıyla büyük bir fırsat sunuyor.

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