Yasa Dışı Bahis Hesaplarına Erişim Engeli

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Yasa dışı bahis ve kumara yönelik denetim çalışmaları devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, bu konuda yeni bir adım atarak, tüketicileri canlı bahse yönlendiren ve kumar oynamaya teşvik eden sosyal medya hesaplarını incelemeye almaya başladı.

HESAPLAR ENGELLENİYOR

Bakanlık, yasa dışı bahis ve kumar reklamları yaptığı tespit edilen 30 adet yüksek takipçili sosyal medya hesabının erişime engellendiğini açıkladı. Ayrıca, bu sosyal medya hesapları ve yasa dışı bahis siteleri ile ilgili adli inceleme süreçlerinin başlatılması için gerekli başvuruların ilgili kurumlar aracılığıyla yapılmasına karar verildi. Erişim engeli getirilen hesapların kimler olduğu ise kamuoyuna duyurulmadı.